رمضان2020 .. أربعة مسلسلات مصرية تسيطر على جوجل

سيطرت الدراما المصرية على محرك البحث جوجل بـ4 مسلسلات رمضانية حيث زادت نسب البحث عليهم بعد تصاعد الاحداث وكشف الكثير من الأسرار، وكانت للبطولة النسائية النصيب الأكبر حيث تصدر مسلسل ونحب تاني ليه لياسمين عبد العزيز ومسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا، ومسلسل فرصة تانية لياسمين صبري، بينما جاء النجم ياسر جلال ليكسر قاعدة البحث اليوم بمسلسل الفتوة.

مسلسل الفتوة

نال مسلسل الفتوة إعجاب الملايين بمختلف الوطن العربي، بعد إشاد الجمهور به من حيث عناصره المترابطة من القصة والتصوير والجرافيك والموسيقى والإخراج وغيرها، وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية في الماضي بحي الجمالية حيث تتناول عصر الفتوات وسيطرتهم على الأحياء.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، والقديرين أحمد خليل ورياض الخولي، بجانب نجلاء بدرو ومي عمر وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض

ومجدي فكري وعهدي صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ونحب تاني ليه

استمر مسلسل ونحب تاني ليه في حصد نسب مشاهدات عالية مع تطور الأحداث حيث لفتت قصته انتباه الجماهير بمختلف الدول العربية خاصة لما تقدمه من قصة إجتماعية حول مشاكل الأسرة وانفصال الزوجين، وما تواجه المرأة المطلقة حين تبدأ قصة عاطفية جديدة.

والمسلسل من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، وكريم فهمي، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، و إسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجي.

مسلسل فرصة تانية

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شهدت الحلقة السابقة من مسلسل فرصة تانية استحسان الجمهور بعدما استعادة "ملك" ياسمين صبري ذاكرتها يوم خطوبتها من زياد وتذكرت خيانته لها وما قامت به "ريهام" أيتن عامر خلال الحلقة مما أصاب الجمهور بغضب وتوتر من تصاعد الاحداث.

مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كلا من: ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.

مسلسل خيانة عهد

تصدر خيانة عهد محرك البحث بعد إشادة الجمهور باحداثه الدرامية، بجانب تركيبة الشخصيات به ما بين الخير والشر والشفقة التي تثيرها بعض المشاهد به، ويذكر أن حلا شيحة أكدت أنها غامرت باداء شخصية شريرة في المسلسل على غير اعتاد عليها الجمهور.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي أسري وهو من بطولة كل من يسرا، خالد سرحان، سلوى عثمان، حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، تيام قمر، صبري فواز، هنادي مهنى، عبير صبري، فرح الزاهد، ومن تأليف أحمد عادل سلطان.