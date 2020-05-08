شاهد.. رد فعل فيفي عبده بعد هزيمتها في إغلب السقا

تبدأ الحلقة الخامسة عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة الفنانة القديرة فيفي عبده، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني والذي فاز به أيضًا النجم أحمد السقا.
وفي التحدي الثالث استطاع الفنان أحمد التغلب على فيفي من خلاله، بينما في التحدي الرابع ورغم صعوبته ففازت فيفي عبده به، ولكن في التحدي الخامس استطاع أن يتغلب السقا عليها حتي يعلن مكسبه.
وفي نهاية الحلقة تنازل النجم أحمد السقا عن اختياره للتبرع إلى الفنانة القديرة فيفي عبده، وذلك من حس أخلاقه.
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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