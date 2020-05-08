سيلينا غوميز تخوض هذه التجربة الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - تخوض النجمة ​سيلينا غوميز​ تجربة جديدة لها في حياتها المهنية، لكن هذه المرة ليست بمجال الموسيقي والغناء.

وكشفت غوميز بحسب موقع "بيلبورد"، أنها ستستعرض مهارتها في الطهي، عبر برنامج يتم تقديمه علي "HBO Max"، مع شيف رئيسي لكل حلقة.

ومن المقرر أن يكون مشروع غوميز الجديد، الذي ستستعرض من خلاله مهاراتها في الطهي، مكوّن من 10 حلقات.

وقررت غوميز أن تخوض هذه التجربة، بعد أن قضت الكثير من الوقت في المطبخ، خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن الإجراءات الإحترازية لتفشي فيروس كورونا.

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