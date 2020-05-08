حسن شاكوش مُتهم بمحاولة قتل لاعب كرة قدم

ميرنا وليد - بيروت - تورّط الفنان المصري حسن شاكوش، في واقعة تهديد لاعب كرة القدم المصري عمر جابر، بالقتل هو وشقيقه وزوجته.

وقد تقدّم وكيل جابر ببلاغ، كشف فيه تفاصيل علاقة جابر بشاكوش وإثنين آخرين، متهمين بالقضية، وجاء فيه إن "جابر"، تربطه علاقة صداقة بشاكوش منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكان شاكوش ومتهم آخر يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه، خصوصاً أنه أصبح ميسور الحال.

وإتهم جابر صديقيه بتهديده بالقتل والإيذاء، وخطف أطفاله، ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما، بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظراً لصداقتهما القديمة معه.

من جهته رد شاكوش على هذه الإتهامات، قائلا: "كلام ليس له أساس من الصحة، وشائعة سخيفة".

وأضاف: "أنا وعمر جابر أخوات وأصحاب ولا توجد مشاكل بينا، عمر أعطاني فى مرة إهداء تيشرت منتخب مصر هدية لي، وأتمنى من ربنا أن تظهر الحقيقة في تحقيقات النيابة".