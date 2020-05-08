نوال الزغبي تثير إعجاب متابعيها بإطلالتها الجديدة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ إعجاب متابعيها، بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نوال في الصورة التي نشرتها، مرتدية بلوزة سوداء وبنطلون جلد اسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، واضعة ماكياج هادئاً.

وعلّقت نوال على الصورة، مستعينة بكلمات أغنيتها الشهيرة "الليالي"، قائلة: "حبك يا غالي غيرلي حالي على شوقي ليك بصحى وبنام".

يُذكر أن نوال كانت قد طرحت أغنية "اتحاربت"، شارة المسلسل المصري "سلطانة المعز"، الذي يعرض حالياً في رمضان، في الموسم الرمضاني، من بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق.

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