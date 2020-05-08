أوبرا وينفري وريهانا وتايلور سويفت وغيرهن إتخذن الحيوانات أصدقاء لهن

ميرنا وليد - بيروت - يسعى المشاهير إلى ابتكار صيحات للموضة تثير الجدل وتزيد من شهرتهم، ومنها تربية الحيوانات والغريبة منها. من هم أبرز النجوم الذين يربّون الحيوانات وأغربها؟

أوبرا وينفري من أهم الإعلاميين الذين يحتضنون كلاباً في بيوتهم، لديها 5 كلاب في شقتها الفخمة المعروضة للبيع بـ7.75 مليون دولار أميركي في شيكاغو، فمحبة أوبرا وينفري للكلاب قوية جدا، وعبّرت عنها كثيراً في برنامجها الشهير The Oprah Winfrey Show، حيث كانت تدافع عن حقوق الحيوانات، واستقبلت في إحدى حلقات برنامجها مدرّب الكلاب العالمي Cesar Millan.

أما بالنسبة إلى الفنانين، فتكون الكلاب مصدر وحي لهم، مثلما حدث مع Rihanna ​ريهانا​ التي استوحت أغنيتها Unapologetic من كلبها Oliver، وتشعر على الدوام بأنها تحبّ أن تغمره.

وتتشبّه بها الفنانات العالميات أمثال: Britney Spears بريتني سبيرز وParis Hilton باريس هيلتون وغيرهنّ.

أما القطط فلها حصة كبيرة أيضا في قلوب المشاهير، ومنهم ​تايلور سويفت​ Taylor Swift حيث إن قطّتها Meredith رافقتها طوال فترة تصوير الفيديو الكليب الخاص بأغنيتها Red، وكان مواؤها طوال الوقت يشير إلى أنها مطمئنة.

لكن بعضاً من المشاهير قرر الخروج عن المألوف في اختياره للحيوانات، مثل مايكل جاكسون Michael Jackson الذي كانت حياته مليئة بالغموص والمغامرات، وكان يقتني قرد شامبانزي دعاه Bubbles، عاش معه فترة طويلة، ورافقه في رحلته السياحية إلى اليابان. وقد كان لـ Bubbles المدلل سرير خاصّ، وكان يستعمل مرحاض سيدّه.

أما الممثل العالمي ​ليوناردو دي​ كابريو Leonardo DiCaprio فقد لجأ إلى تربية حيوان أكثر لطافةً، وهو السلحفاة، وهي من النوع الذي يعيش حوالى 70 عاماً، إلى جانب كونه مهووساً بالحيوانات الزاحفة كالسحليات.

ويبدو أن الثروة التي يتمتّع بها ​نيكولاس كيج​ Nicolas Cage قد سمحت له بصرف مبلغ $276,000 مقابل شراء أخطبوط وزوج من أفاعي الكوبرا، وقد عاش بصحبة الأخطبوط فترة طويلة من الزمن.

والأغرب في عالم الفن وتربية الحيوانات الأليفة كانت هواية الممثلة الأميركية Reese Witherspoon التي تربّي حمارين، يُدعيان Honky and Tonky، برغم انزعاج جيرانها من النهيق الذي يصدره الحماران. والمفاجأة أن Reese لا تعشق الحمار فقط، بل لديها مجموعة من الحيوانات: كالماعز، و20 دجاجة، وحصان صغير.