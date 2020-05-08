أبطال "أولاد آدم" يحتفلون بإنتهاء تصوير العمل.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل أبطال مسلسل "​أولاد آدم​"، الذي يعرض حالياً في ​رمضان​، بإنتهاء تصوير العمل.

ونشرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الإحتفال، الذي حضره أبطال المسلسل ومنهم ​دانييلا رحمة​، ​قيس الشيخ نجيب​، ​ندى أبو فرحات​، رانيا عيسى، فيفيان أنطونيوس، ساشا دحدوح، ​رودني حداد​، أنطوانيت عقيقي، بالإضافة الى مخرج المسلسل ​الليث حجو​، والمنتج ​جمال سنان​، صاحب شركة إيغل فيلمز.

وعلّقت ماغي على الفيديو، قائلة: "الحمدالله نجاحنا بسببكن.. بسبب حبكن ودعمكن ومتابعتكن الليلة خلصنا تصوير مسلسل أولاد آدم واللي ناطركن كتير مفاجئ".

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