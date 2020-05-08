ممثل خليجي شهير يسخر من أداء هيا الشعيبي.. وهي تهدده - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سخر الممثل والكاتب السعودي ​عبد المجيد الكناني​، من أداء الممثل الكويتية ​هيا الشعيبي​ في مسلسل "مليون ريال"، مشيراً إلى أنه عبارة عن تهريج وإستهبال، خلال حلوله ضيفاً في أحد البرامج.

وإستدعى هذا رداً من الشعيبي في أحد البرامج، معبّرة عن إستغرابها من هذا الإنتقاد، ومعتبرة أنه يشير إلى عدم الإحترام.

كما إتهمت الكناني بالتنمر، وسألت: "مين دزك؟"، مشيرة إلى أنها ستسترد حقها.

وعن تهديدها بالرد، أشار الكناني إلى أن كل شخص يمتلك حرية التصرف كما يشاء، وأنه لن يرد على ذلك، معتبراً أن ما قُدم في المسلسل في المرحلة الذهبية، من عمر التلفزيون الرسمي السعودي، عبارة عن تهريج وإستهتار بالمتلقي.

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