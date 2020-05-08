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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنظم لقاءها السادس عن «أنماط العمارة الإسلامية.. مصر كنموذج» والان مع التفاصيل
الجمعة 8 مايو 2020
تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بث سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية خلال شهر رمضان الجاري التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها .
وحرصت الهيئة بمتابعة من رئيسها التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي على اختيار موضوعات تغطي فنون العمارة الإسلامية ومجالاتها المختلفة، حيث تحظى اللقاءات المباشرة عبر منصات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الرقمية والرسمية بمتابعة محلية وعربية وعالمية .
وتتابع اللقاءات غدا باللقاء السادس بعنوان «أنماط العمارة الإسلامية: مصر كنموذج»، يقدمه أستاذ العمارة الإسلامية والترميم رئيس مركز إحياء العمارة الإسلامية الدكتور صالح لمعي مصطفي من جمهورية مصر العربية عبر منصة برنامج زوم للأجهزة الذكية في تمام الساعة 10:30 من مساء غد عبر الرابط: zoom.us/j/94943144300،
وتستمر اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك .
ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً متابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة
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