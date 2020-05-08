«قلب الأسد».. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة طارق حامد

الجمعة 8 مايو 2020

حل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، ضيف على الحلقة الخامسة عشر، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".



وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ«تويتر» بنشر عدة صور من حلقة طارق حامد وعلق عليها: قائلا: «طارق حامد قلب الأسد #رامز_مجنون_رسمي«.

في الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي طارق حامد في 3 صور لنجوم وهم الكابتن رضا عبد العال، والصورة الثانية كانت للفنانة رانيا يوسف، والثالثة كانت لرامز جلال والذي قال عنه إنه "راجل ناجح"، وذلك قبل ظهور مقدم البرنامج بشخصيته الحقيقية.

في الفقرة الثانية من الحلقة، ظهر رامز جلال أمام طارق حامد بشخصيته الحقيقية، ويقول له: "الأهلاوية موصيني عليك"، ليرد الضحية: "دول ناس محترمين"، وليقوم رامز جلال برش شعره بعدة ألوان مما يُثير الأمر غضب طارق حامد ليحاول ضربه بالدماغ، مما يجعل رامز جلال يقوم بمرجحته على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاهات.

ويتعصب طارق حامد من هذا الأمر وقال له: «هتعصب عليك»، ويسئله ما أسباب المشاجرة مع لاعب الأهلي محمود كهربا في بطولة السوبر المصري بالإمارات، ليُجيبه طارق حامد بأن لاعب الأهلي بدأ بمناوشته وهو ما تسبب في هذا الأمر.

في الفقرة الثالثة من الحلقة، قام رامز جلال بإنزال طارق حامد في حوض مياه ليرد عليه الأخير بغضب: "هتزعل مني جامد.. أنت مش قدي.. والله يا رامز هكسرك بعد ما تفكني"، ويقوم رامز جلال بإشغال غضب الضحية ويقوم برميه بالكابوريا وهو يقول "الأهلي فوق الجميع".

ويواصل طارق حامد عصبيته على رامز جلال قائلا: "فكني من الكرسي دا يا رامز هكسرهولك"، ليقوم رامز جلال بمرجحته مرة أخرى من على كرسي الاعتراف.

في الفقرة الأخيرة من الحلقة، طالب رامز جلال من فريق عمله بفك طارق حامد من على كرسي الاعتراف، ليجري طارق حامد في اتجاهه ولكن يسقط في المياه ويقوم بضربه بعنف وحاول رامز جلال وفريق عمله تهدئته، ولكن فشلوا في الأمر، وقام رامز جلال بمصافحة طارق حامد وقال له: "بالرغم أني أهلاوي.. بس كلنا بنحبه" لينجح في امتصاص غضبه ويقوموا بعناق بعضهما وتنتهي الحلقة عند هذا الأمر.

وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش.

Ramez Galal✔@ramezgalal

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طارق حامد قلب الاسد #رامز_مجنون_رسمي

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