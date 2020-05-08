فوز الفهد تشعل تويتر بهدية زوجها لها..شاهدي بماذا فاجأها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيسا الكويتية حياة الفهد وزوجها أثناء تقديمه هدية لها، وظهرت الفهد في الفيديو متفاجئة بالهدية والتي كانت عبارة عن سيارة فارهة من طراز "مكلارين" موديل 2020.

ودشن رواد موقع تويتر، وسماً بعنوان فوز الفهد ليصل إلى الترند في الموقع مستنكرين المحتوى الذي تقدمه فوز الفهد والذي يصفه المتابعون بالفارغ، ومحاولتها لفت النظر بأي طريقة.

وجاء في التعليقات: "المشاهير أفلسوا قاعدين يدوروا محتوى فخلاص صاروا يسوون أي شي عشان لفت النظر".

وقال آخر: "حياتهم فارغة، يهتم بعض المشاهير بالتصوير أكثر من الحدث نفسه، وهذا ونحن لم نتحدث عن بعض المشاهد التي من المفترض أن لاتظهر للناس".

وعلق آخر: "سيناريو مكرر لكل المشهورات من قبلها خلود وفرح الهادي صدق مايستحون من بعض نفس الشيء نتزوج بعد بفتره هدية سياره".

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ووفقاً للمعلومات الرسمية المتوفرة يبدأ سعر "ماكلارين 600LT سبايدر" 2020 في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 961 ألف ريال سعودي.

وعلى العملاء الراغبين بالحصول على لمسات خاصة مميزة من قسم MSO لدى الصانع البريطاني "ماكلارين" دفع مبلغٍ إضافي قدره 22 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 82 ألف ريال سعودي.

يُذكر أن هدية فوز الفهد لعضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، حصدت نسبة مشاهدة كبيرة بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه الهاشم وهي تتوجه بالشكر إلى الفاشنيستا فوز الفهد وزوجها بعدما وصلتها الهدية.

وتضمنت الهدية باقة من الورود مع وعاء زجاجي صغير يحتوي على كمية من الزعفران، وأعربت عن دهشتها الكبرى وتوجهت إلى الفهد بالقول: "هل أنت جادة؟ هذا يعيّشنا 10 سنوات" في إشارة إلى ارتفاع سعر هذا المكون.

وتعرضت الفهد على إثر هذا لموجة من الانتقادات ورأى الكثير من المتابعين في هذه الهدية نوعاً من التملق والاستعراض ولفت بعضهم إلى أن الزعفران مرتفع الثمن فعلاً فيما اعتبر آخرون أن النائب تستحق الثناء والتقدير.

ويشار إلى أن الزعفران يعتبر من أغلى أنواع التوابل ثمناً والسبب يعود إلى ارتفاع كلفة زراعته حيث يتطلب الحصول على 500 غ منه ما لا يقل عن 70 ألف زهرة. وعندما يتم تجفيفه يفقد الكثير من وزنه. ويمكن أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 3500 و160 ألف دولار أميركي.