فيفي عبده تفشل في التحديات أمام أحمد السقا..والمسابقة أول عمل يجمعهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت الفنانة المصرية والراقصة الشهيرة فيفي عبده، ضيفةً على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "إغلب السقا"، في الحلقة الخامسة عشر، مساء الجمعة، تقديم الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

وجمع برنامج أغلب السقا، النجمان فيفي عبده وأحمد السقا للمرة الأولى معًا، حيث لم يجتمعا في أي عمل فني في السابق، ما جعلهما يعتبرانه العمل الأول لهما سويًا طيلة حياتهما الفنية.

وخسرت ضيفة الحلقة فيفي عبده كافة تحديات المسابقة، كما أنها كانت خسارة مبكرة بسبب عدم تسجيلها أي نقاط فوز طوال فقرات البرنامج، ما جعل الحلقة تنتهي عند التحدي الخامس، بدلاً من السادس.

و‏فشلت فيفي عبده في تحديد طعم بعض الفواكه والأكلات، كما عجزت عن معرفة كلمات أغاني أصدقائها من المطربين، وبيّنت فيفي قدر كبير من عدم الفهم لأغلب تحديات البرنامج، حيث فشلت في كسب أية نقاط.

وأشعل النجم أحمد السقا غضب ضيفته ومنافسته فيفي عبده، بسبب عدم التساهل معها خلال التحديات، وعدم السماح لها بكسبه في أي من فقرات المسابقة.

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ويفوز المتسابق في كل حلقة بـ 100 ألف جنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه عن طريق الإجابة على سؤال الحلقة.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ستة ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.