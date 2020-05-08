هل خاف رامز جلال من طارق حامد؟ هذا ما حصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك طارق حامد، ضيفاً على برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تحدث الفنان المصري رامز جلال في بداية الحلقة عن طارق حامد، ووصفه بالـ "بلطجي" الذي يتبع الأساليب المشروعة وغير المشروعة لإيقاف خصومه بالملعب، وأنه لا يمانع التسبب في شرخ بالحوض أو كسر في الترقوة للمنافس أثناء اللعب.

وكان واضحاً خوف الفنان رامز جلال خلال الحلقة بعد وقوع طارق حامد في مقلب "رامز مجنون رسمي"، إذ لم يتبع معه معظم الأساليب التي اتّبعها في حلقاته السابقة.

واتضح ذلك من خلال ما صرح به رامز جلال قبل وقوع المقلب، حيث قال إنه يخشى من "خشونة" طارق حامد ورد فعله بعد المقلب بعدما لاحظ عضلاته المفتولة وجديته أثناء دخوله الاستوديو.

كما لوحظ أن رامز جلال اكتفى بعدد قليل من إظهار فقراته خلال المقلب في "رامز مجنون رسمي"، وتحرك الكرسي المثبت عليه طارق حامد بمرات أقل، كما لغى رامز جلال "فقرة الثعبان" التي يقوم خلالها بتخويف وترهيب الضيف عن طريق ثعبان يقرّبه منه.

وقلل رامز جلال من الشتائم أمام الضيف ولم يهنه أو يبتزه بأي شيء، حتى أنه لم يجبره أو يطالبه بغناء مقطع "رامز جلال نجم اليوتيوب" وهو الشيء الذي فعله الفنان المصري مع كافة ضيوفه في الحلقات السابقة.

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ويبدو أن رامز جلال لم يقدم على تلك الخطوات خوفاً من عصبية طارق حامد، المعروفة عنه في ملاعب الكرة، الشهير بـ "قلب الأسد".

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن طارق حامد أن المقلب انتهى، وبعد فك قيوده اتجه سريعا نحو رامز لضربه، لكنه سقط في بركة مياه وحينها سحب بقوة قدم رامز جلال وأغرقه في حوض المياه بعد فض الاشتباك بينهما.

ويعد "حامد" رابع لاعب يحل ضيفاً على برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال الشهر الفضيل، بعد مشاركة ثلاثي الأهلي علي معلول ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي.

هذا ويذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" تعرض لانتقادات عديدة منذ عرض حلقته الأولى، وجاءت تلك الانتقادات الواسعة على خلفية فكرة برنامج المقالب الذي يقوم على استضافة النجوم وتعنيفهم جسدياً ونفسياً.