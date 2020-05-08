حلا شيحة تظهر جانبها الشرير في "خيانة عهد".. والجمهور يعلق: كرهتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجحت الفنانة المصرية حلا شيحة، في إظهار مهارتها في تجسيد الأدوار الشريرة، من خلال شخصية "فرح" التي تؤديها في مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، وهو ما اتضح من خلال موجة الغضب العارمة التي انصبت على الشخصية بعد الحلقة الرابعة عشر من المسلسل عقب قتلها نجل شقيقتها "هشام"، وتعاملها مع الأمر وكأن شيئا لم يكن.

وجاء هذا الهجوم العارم على الشخصية بعد نشر حلا، صورةً لـ "فرح" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، أثناء جنازة "هشام" وأرفقته بتعليق قائلةً: "لما الظروف الصعبة والطاقة السلبية ومواقف الحياة القاسية والظلم بيعيشوا جو أي إنسان لحد ما يتمكنوا منه ويبقى هو مسجون جواهم، و يبقى أضعف من أنه يغير نفسه ويبقى أقوى بيوصل أنه هيبقى زي فرح".

وتابعت: "في كتير مننا فرح.. فرح أسيرة جوه غضبها من حياتها وظروفها.. فرح ضحية نفسها اللي عمتها تشوف غير الشر اللي اتحكم فيها.. فرح خيانة عهد".

وتوالت التعليقات الهجومية على شخصية "فرح"، فعلقت الفنانة عبير صبرى: "دمرتي مصر كلها بتعيط النهاردة حرام عليكي"، وعلقت الإعلامية بوسى شلبى: "حرام عليكى يا شيخة".

وعلق آخرون: "اختفى عشان بعد النهاردة الشعب ممكن يجيب جثتك لعهد"، و"متبرريش اللى عملتيه" ، و"إبليس إنت بتعيط!"، "منك لله يا فرح"، "أسيرة مين فى حد ابن أخته يكون ممكن يعيش ويموته بالطريقة دي ".

ورأى فريق آخر أن شيحة نجحت في إقناع المشاهدين بدورها الشرير، بإتقانها في أداء الدور، إذ قال أحدهم: "كرهتك في المسلسل ده ودا دليل إنك ممثلة بارعة"، وعلق آخر: "إنتي إيه الشر والجبروت دا بجد.. تمثيلك تحفة زمان كنت دايما أسمع بيقولوا حلا شيحة مدرسة السهل الممتنع فى التمثيل.. النهاردة فهمت يعنى إيه".

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وكانت فرح والتي تقوم بدورها الفنانة المصرية حلا شيحة قامت بقتل نجل شقيقتها "هشام"، وذلك بعد اكتشافه أنها من سلطت عليه شيرين "جومانا مراد" لتجعل منه مدمنًا؛ ما جعله يواجه خالته وشيرين في منزلها.

وأنكرت خالته كل ذلك، ولكن شيرين اعترفت له بكل شيء، وأصر "هشام" على أن يُعلم والدته عهد "يسرا" بما عرفه، فحاولت فرح منعه من الخروج، وقامت بدفعه بعيدًا عن الباب ليصطدم رأسه بحافة الزجاج صدمة تسببت في موته.