عبير صبري تكشف سبب عدم إنجابها وإيناس الدغيدي تحرجها

أثارت حلقة الفنانة المصرية عبير صبري من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي على شاشة قناة "القاهرة والناس" موجة من الجدل في أوساط المتابعين.

وفي سياقها تعرضت الممثلة لموقف محرج حيث سألتها مقدمته عن سبب عدم أنجابها الاطفال حتى الآن مضيفة: "السن؟". وعلى هذا ردت بالقول إن زوجها يرغب في الإنجاب وإنها تمتلك المساحة العمرية لذلك.

ولدى تركيز الدغيدي على مسألة العمر أجابت: "طبياً المسألة غير متاحة". كذلك واجهت الموقف المحرج نفسه وهي ترد على سؤال عما إذا كانت تقبل أن تؤدي دور والدة ياسمين صبري أو ريهام حجاج أو دينا الشربين.

وعبرت عن استغرابها ذلك فيما أشارت الإعلامية إلى أنها تكببر الممثلات آنفات الذكر بـ10 سنوات قبل أن تشير إلى أنه كان بإمكانها أن تكون أماً لابن في الـ22 عاماً.

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وعلى إثر هذا تعرضت الدغيدي لموجة انتقادات من متابعي الحسابات التي أعادت نشر مقاطع من الحلقة على "إنستغرام". ورأى الكثيرون أن أسئلتها جارحة وقاسية ولا تراعي مشاعر الفنانة التي حرمت من الامومة.

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