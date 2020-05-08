السرطان يؤلم حلا الترك ووالدها

القاهرة – لايف ستايل
فُجعت الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدها المنتج محمد الترك بوفاة عمه محمد اوشار ابوخليل بعد صراع مرير مع مرض السرطان.
ونعى الترك الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، حيث قال: "إنا لله و إنا اليه راجعون. نسأل الله العلي القدير ان يجعل عمي محمد من اهل الجنه وان يسكنه فسيح جناته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يمد له في قبره مد البصر وان تكون الآخرة خير من الدنيا وان تفتح له ابواب الجنان وان يلهم وذويه الصبر والسلوان، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجر".
وتوجه بالدعاء قائلاً: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ وعافِهِ واعفُ عنْهُ وأكرمْ نُزُله ، ووسِّع مُدْخلَهُ ، واغسلاهُ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ ، ونَقِّاهِ من الخطَايا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأَبيضَ من الدَّنَسِ ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وأعِذْه من عَذَاب القَبْرِ (ومِنْ عَذَاب النَّارِ)".
وأضاف: "يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعـون لأحول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم إنّا لله وإنّا إليه راجعون. الفاتحة على روح عمي محمد اوشار ابوخليل بعد صراع مع مرض السرطان مثواه الجنه يا طيب".
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