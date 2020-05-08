فيفي عبده ضيفة برنامج «إغلب السقا» على «MBC مصر» الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي «إغلب السقا»، تظهر الفنانة فيفي عبده كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة «الليلة» التي تُعرض على «MBC مصر» في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
برنامج «إغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية .
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