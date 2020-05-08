شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 15.. يسرا تدخل المستشفى بعد وفاة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "خيانة عهد"، دخول يسرا المستشفى بعدما انهارت بسبب وفاة ابنها خالد أنور، وشك خالد سرحان في شقيقته حلا شيحة بأنها السبب في وفاة ابن شقيقته من الأب يسرا، إلا أن حلا أكدت له أنها ليست لها علاقة بالأمر، وأن جومانا مراد التي اتفقت معها لدفع خالد أنور للإدمان لم تشاهده أيضا.

وكانت الأحداث كشفت اكتشاف خالد أنور "هشام" ابن يسرا أن خالته حلا شيحة "فرح" وجومانا مراد "شيرين" وراء إدمانه وأنهما اتفقا سويا على إيقاعه في الإدمان انتقاما من والدته يسرا شقيقة حلا شيحة "فرح".

وعندما واجه خالد أنور خالته حلا شيحة وصديقته جومانا مراد بالحقيقة وأثناء معاتبته لهما حدثت مشادة، حيث رفضت حلا شيحة ترك خالد أنور يخرج من فيلا جومانا مراد لأنه سيقوم بفضحها لدى شقيقتها يسرا وستعرف حقيقتها وأنها وراء إدمان ابنها الوحيد وأثناء محاولة حلا منعه تسببت في سقوطة على رأسه ليدخل في حالة نزيف شديد، لتستغل الموقف وتقوم بحقنه بجرعة زائدة من المخدرات ليظهر الأمر وكأنه تعاطي جرعة زائدة، وعلى إثرها سقط ومات.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.