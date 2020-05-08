شكرا لقرائتكم خبر عن بينهما 30 سنة.. جوليا روبرتس فى صورة واحدة من الشباب وحتى الـ 52 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة جوليا روبرتس واحدة من أهم نجمات هوليوود حول العالم، ممن يحظون بشعبية كبيرة لما قدمته من مسيرة فنية طويلة لعبت فيها أهم بطولة أهم الأفلام حول العالم، ونالت عن أدوارها جوائز عديدة أبرزها التتويج بالأوسكار.

جوليا روبرتس وعبر حسابها على إنستجرام نشرت صورتين لها جنباً إلي جنب بينهما فارق زمني يصل إلي 30 عاما، وهي عبارة عن شكلها حالياً وهي في سن الـ 52 عاما، بينما الصورة الثانية وهي تبلغ من العمر 23 عاما بالضبط، وما أن نشرت الصورتين حتي تفاعل قطاع كبير من جمهورها ومحبيها مع الصورة مثلما ظهر في التعليقات.

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جوليا روبرتس

كما نشر موقع ديلي ميل البريطانى تقريرا حول جوليا روبرتس أكد فيه أن النجمة الشهيرة كل ما تكبر تحلي ولا يوجد فرق بين مظهرها حالياً بعدما تخطت الـ 50 وبين شبابها في السابق، حيث ظلت بنفس الحيوية والابتسامة العريضة التي تميز وجه نجمة هوليوود.

على جانب آخر كشفت شبكة أمازون برايم عن فيديو ترويجى جديد للموسم الثانى من مسلسل Homecoming، وذلك من خلال الحساب الرسمى للعمل على موقع تويتر، الذى من المقرر أن يصل شاشات التليفزيون فى 22 مايو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، على أن يتضمن الموسم الجديد 10 حلقات تطرح متتالية، كما يعود اثنان من الممثلين إلى الموسم الثانى من مسلسل Homecoming وهما ستيفان جيمس، وهونج تشاو، وهو المسلسل التى تشارك فى بطولته النجمة جوليا روبرتس.