شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يتمنى لعب شخصية حاكم نيويورك بفيلم بسبب كورونا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم روبرت دي نيرو ضيفاً علي برنامج The Late Show" مع المذيع ستيفن كولبير، وذلك خلال مداخلة أعرب فيها عن مدي امتنانه وتقديره لما يقوم به حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

دي نيرو أضاف في إشارة إلي كومو بقوله: "إنه يفعل ما يجب على الرئيس فعله، فقد كنت أرى كومو وكأنه رئيسًا للبلاد ويتحمل مسئولياته، فيقوم بعمل رائع، ويفعل ما يجب على أي رئيس القيام به".



كومو

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كما اعتبر النجم الشهير الذى اقترب من الثمانين من العمر أنّ طريقة تعامل الحكومة مع الوباء "مروعة"، وهاجم ترامب مرة أخري خلال البرنامج واصفاً أن الحكومة تتبع أساليب خاطئة في معالجة الأزمة.

كما تطرق إلي حاكم نيويورك مرة أخري بقوله : "أنا من أشد المعجبين به.. إنه عبقري، وأتمني أن أقوم بلعب دوره في فيلم قريباً خلال المستقبل القريب أتطرق فيه إلي كيفية إدارته للأزمة".

وكان النجم روبرت دى نيرو قد أعلن عن انضمامه لتحدى All in Challenge، بهدف التبرع لإطعام الفئات الفقيرة، والتى تأثرت إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا الذى أوقف أغلب المجالات حول العالم، وذلك من خلال فيديو ظهر فيه الثنائى دى كابريو ودي نيرو عبر إنستجرام وكشفا فيه عن ذلك.