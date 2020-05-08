شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 15.. ملك ترفض العودة لـ زياد وترتبط بـ كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفعة من زياد (أحمد مجدى) على وجه ريهام (أيتن عامر) بدأت بها أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل "فرصة تانية"، بعدما ظهرت ريهام فى حفل خطوبته من ملك (ياسمين صبرى) وأفسدت كل شىء، ويطرد عبد الرحمن (محمد أبو داوج) زياد من المنزل، ويرفض تواجده بجانب ملك التى يتم نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لصدمة عصبية كبيرة.

تفيق ملك الصدمة وتتابع جلسات العلاج مع الطبيبة وتتحسن حالتها وتغادر المستشفى بعد عودة الذاكرة لها وتذكرها كل شىء وعلاقتها السابقة بزياد، ويقرر عبد الرحمن وزوجته روحية (نهال عنبر) العودة الى بيتهم القديم، بينما يقابل زياد شيرين (سارة الشامى)، ويطلب منها ايصاله إلى ملك الا أنها ترفض وتخبره بأن ملك تذكرت كل شىء وتريد البعد عنه.

يصل زياد الى مكان ملك ويتحدث معها بأنه غير متزوج من ريهام وانه تغير من أجل وبدأ معها من جديد ولكن ملك تعتبره خائن وأن كل ما فعله من أجل مصلحته وأنها ستجعله يرى ماذا ستفعل قريب وسيراه بنفسه، وبمجرد عودتها الى الشركة لممارسة عملها من جديد، يدخل لها كريم (عمر الشناوى) وبدون أن يتحدث تخبره بملك بأنها موافقة على الارتباط منه.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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