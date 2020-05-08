شاهد .. رد فعل طارق حامد بعد انتهاء المقلب في رامز مجنون رسمي

يحل الكابتن طارق حامد ضيف الحلقة الخامسة عشرة من برنامج رامز مجنون رسمي، وخلال الحلقة يتم خداعه وإقناعه بأنه يصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم يجلس طارق على كرسي وتسأله أروى العديد من الأسئلة الشخصية.
وتنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وكان من بينهم رامز جلال، والذي يخترق الصورة وليتفاجأ طارق حاد به، ثم يطالبه رامز بالخضوعللمقلب الذي يتعرض من خلاله للصعق بالكهرباء وتغمره المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.
ويأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهدده بوضع حيوانات به فيترجاه أنه يتوقف لخوفه منه، ويبدأ طارق بالصراخ والغضب العارم فيطالبه رامز بإخراجه ويحاول تهدئته قبل أن يستدرجه للجزء الأخير من المقلب، وبعد ذلك يسقط فيحفرة من الماء حتي يعلن انتهاء المقلب.
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.
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