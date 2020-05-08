شاهد.. برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 15.. طارق حامد

يحل طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر ضيفا اليوم الجمعة في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بى سى مصر".
وسيكون طارق حامد أول لاعب من لاعبي الزمالك يظهر في برنامج المقالب "رامز مجنون
وقررت إدارة نادي الزمالك خصم 500 ألف جنيه من طارق حامد بسبب ظهوره مع رامز جلال الذى يرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فكرة برنامجه شكلا وموضعا كونه يعرض العديد من التجاوزات الغير لائقة في حق مشاهير مصر والعرب.
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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