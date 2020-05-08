دواين جونسون يحقّق أمنية مدرّسة قبل تقاعدها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حقّق النجم ​دواين جونسون​ أمنية المدرّسة كارول بروبست، وذلك قبل تقاعدها، بعد أن لبّى رغبة مدرس زميل لها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الذي قام كل يوم بتوجيه طلب إلى جونسون من أجل إرسال رسالة لها، خصوصاً أنها تحبه كثيراً.

كما وجّه جونسون رسالة لها عبر مقطع فيديو، عبّر فيه عن مدى شكره لها، عمّا قدّمته كمدرّسة للأطفال الصغار، على مدار سنوات.

يُذكر أن جونسون يحضّر لفيلمه الجديد" Black Adam"، الذي من المقرر عرضه في 20 كانون الأول/ديسمبر عام 2021، بعد نجاح فيلمه الأخير Jumanji: The Next Level.

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