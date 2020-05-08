أحدث ظهور لـ ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة يثير إهتمام المتابعين.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثار أحدث ظهور للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، مع زوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، إهتمام المتابعين، معبرين عن إعجابهم بهما.

ونشر أبو هشيمة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواص الإجتماعي، صورة جديدة له مع ياسمين، مكتفياً بوضع علامات "قلب".

يُذكر أن ياسمين تطلّ في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل "فرصة تانية"، ويشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أبو داوود، نهال عنبر، محمود البزاوي، دياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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