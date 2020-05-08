طليق كورتني كارداشيان يُدمن على الكحول والمخدرات مجدداً!

ميرنا وليد - بيروت - دخل عارض الأزياء ​سكوت ديسيك​، طليق نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأميركية كورتني كارداشيان، مرة أخرى إلى مصحة "All Points North Lodge"، والتي تقع في جبال روكي، بعد إنتكاسته ومعاناته من إدمان الكحول والمخدرات.

وكشفت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، أن ديسيك المعروف بحبه للحفلات الصاخبة ومراحله المتعددة في إعادة التأهيل، كلن يحتسي الكحول بكثرة ويتناول الكوكايين أثناء خضوعه للحجر المنزلي، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من الحياة الأسرية أثناء الحجر، ولا زال يواجه صعوبة في التكيف مع فقدان والديه قبل بضع سنوات.

وفور وصول ديسيك إلى المصحة، تم وضعه في حجر فوري مدة 14 يوماً في جناح خاص، وذلك للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك تم فحصه وجاءت النتائج سلبية، ومن بعدها سُمح له بالإنضمام الى باقي مرضى المصحة.

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