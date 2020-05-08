يارا توجّه تحية الى الصليب الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت ​الفنانة اللبنانية يارا​ التحية الى ​الصليب الأحمر​، لجهوده في مساعدة الناس حول العالم، بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر.

وكتبت يارا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "مش بس اليوم بهالنهار اليوم العالمي للصليب الأحمر كلّ يوم إلكم ألف تحيّة حُبّ وإحترام وتقدير ونحنا كلّ يوم حدّكم متل ما إنتوا دايماً حدّنا الله يقوّيكم ويحميكم".

وكانت يارا قد عبّرت عن إشتياقها الكبير لفريقها المفضّل في كرة القدم "برشلونة"، خلال فترة الحجر المنزلي، الذي فرضه فيروس كورونا، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة لها مرتدية قميص الفريق، وعلّقت: "شتقنااااااا كتييييير لمباريات برشلونة ان شاءالله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت".

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