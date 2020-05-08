كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة الخامسة عشر من "الاختيار" لأمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبر الظابط أحمد وفيق، الرائد أحمد المنسي بأنه تم ورود معلومات بمنطقة اختباء قيادات تكفيرية وبها مجموعة كبيرة من الأسلحة، وسط أرض زراعية تحمل العديد من المتفجرات، ومن الوارد أن يكون بها هشام عشماوي، ليضع المنسي خطة لمداهمة هذا المكان، وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب المنسي وقوته إلى المكان.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

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يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما