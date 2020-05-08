هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية ساحرة من توقيع بسام فتّوح

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية ساحرة في أحدث صور لها، أبهرت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. هيفاء ظهرت عبر ثلاث صور بعباءة شرقية، ومكياج مبهر بأنامل خبير التجميل بسّام فتوح، وشعر بنّي مموج، وسط أجواء رمضانية، خطفت الأنظار، وأرفقت الصور بهاشتاق رمضان 2020. شاهدوا الصور هنا: Advertisements

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