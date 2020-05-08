مادونا تصاب بفيروس كورونا دون أن تعلم

كشفت الفنانة العالمية مادونا أنها كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون أن تعرف ذلك، وكانت تظن أن تعاني من مجرد انفلونزا عادية.
وعلى حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قالت مادونا إنها أصيبت بفيروس كورونا خلال جولتها العالمية في باريس، لافتة إلى إنها اضطرت للبقاء في فرنسا بسبب تعليق رحلات الطيران.
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وقبل فترة كانت مادونا قد كشفت أنها تمتلك أجساماً مضادة ضد فيروس كورونا في الدم من دون أن تفسر ماذا تقصد ليتضح أنها كانت مصابة به سابقا.
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