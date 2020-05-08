وائل جسار يغلب أحمد السقا في عقر داره

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في فقرة "امشي عدل" في برنامج "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان المصري أحمد السقا، تمكن السقا من الفوز على الفنان اللبناني وائل جسار الذي كان ضيف حلقة يوم أمس". وهذه الفقرة عبارة عن المشي على خط مستقيم رفيع ويجب على كل منافس الوصول قبل الاخر بدون السقوط على الارض وفاز بهذا التحدي احمد السقا على وائل جسار.
وفي تحدي "فردتين وحبل" الذي هو عبارة عن خمس ازواج من الجزم كل فرده متصلة بالاخرى ويجب القائها لربطها بالحبل فاز به وائل جسار .
وفاز وائل جسار في تحدي "ذاكرة الألوان"، ،وقبل نهاية الحلقة فاز وائل بفارق النقاط، لتنتهي الحلقة بدون الفقرة النهاية ليفوز وائل ،حيث تبرع بمبلغ الحلقة ١٠٠ ألف جنية إلى مؤسسة "بهبة".
يذكر أن برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية بين أحمد السقا وأحد الضيوف وتقوم بتقديم البرنامج رزان مغربي وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف في الكثير من المجالات
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