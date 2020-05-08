مها منصور تبلغ عن صديقاتها بعد كسرهن إجراءات العزل لمكافحة كورونا

كشفت الإعلامية السعودية مها منصور، أنها أبلغت عن مجموعة من صديقاتها لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"، بعد جلوسهن في تجمع واحد لكسر الملل.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "بكل الحب أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل".

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وأشارت إلى أن" إقدامها على تلك الخطوة جاء لمنع هذا التجمع لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة "كورونا".

وأكدّت أن هذا واجب الجميع للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا، مختتمةً: "أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان أخوك، لستُ آسفة".