وائل عبد العزيز مستبعد من رمضان 2020... فهل تعاقبه شقيقته ياسمين عبد العزيز؟

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل خلاله عن سبب منعه من المشاركة في رمضان 2020 رغم أنه وُعِد بالمشاركة من قبل بعض المخرجين ليتفأجأ باستبعاده، لكنه ما لبث أن حذف المنشور.

ويبدو أن الفنان وائل بدأ يدفع ثمن معركته الأخيرة مع شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد فضحه لعلاقتها العاطفية مع الفنان الشاب أحمد العوضي التي انتهت مؤخرا بالزواج، حيث اشتكى صراحة بمنعه من المشاركة في كل مسلسلات دراما رمضان 2020 رغم أنه حسن السيرة ولم يتسبب في أية مشكلة داخل الوسط الفني إلا أزمته الأخيرة مع شقيقته.

وائل توجه بعدة استفسارات للمنتجين والمخرجين ونجوم الوسط الفني حول أسباب غيابه عن الأعمال الدرامية وقال عبر منشور بحسابه على موقع الفيس بوك: أسئلة مهمة للساده الزملاء الأفاضل ... !! الاول سلامة عليكم وكل سنه وحضرتكم طيبين وناجحين ورمضان كريم ..انا اشتغلت مع اغلبيه الأساتذة الأفاضل المحترمين اكتر من مره من ممثلين ومخرجين ومنتجين وكذا صحفيين في حوارات صحفية عديدة وموزعين

وأضاف: هل حضراتكم شوفتوا مني حاجه وحشه ...!؟ هل عمري دخلت لشخص بواسطة او باسم .. هل عمري اتأخرت في مره عن شغلي ...!؟ هل عمري ضايقتك زميل او زميله ...!؟ هل تعديت حدود آداب المهنة....!؟ هل انا ممثل مش كويس ....!؟ واخيرا هل مثلا تعاديت حدود الاصول على ممثلة اخت زميل ليا .. !؟"

تابع قائلا: أظن حضراتكم عارفين الإجابة كويس لان انا عمري ما صدر مني شكوى ... وأنتم نفسكم طلعتوا عليا الجدع ابن البلد .. طيب انا مبشتغلش ليه دراما بقالي سنتين ....!؟ وليه الأساتذة المنتجين لموسم رمضان متجاهليني تماما !؟ وهل يا تري ده ليه علاقة بالمشاكل الشخصية.. ولو له علاقة أحب افهم ليه ...؟! وهل لو كنت وافقت على طلاق ووافقت على جواز تاني كان زماني بشتغل؟"

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وواصل شكواه قائلا : انا اظن اني معنديش مشاكل غير الي باينه للناس كلها .. وعلاقتي بالأستاذ المحترم / تامر مرسي كويسه من سنين طويلة كثيره وكان أول المحترمين الي وقف جنبي من اكتر من ١٣ سنه في دور طويل في مسلسل بره الدنيا للنجم شريف منير علي الرغم ان عدد أعمالي في الشركه الام الحاضنة للدراما المصريه " سينرجي " لا يتعدى ٣ أعمال " .

وتابع : اما علاقتي بالأستاذة المخرجين الحمد لله كلهم صحابي وناس محترمه مفيش بيني وبينهم غير كل خير .. وبالفعل اخدت كلمه من اكتر من مخرج السنادي علي المشاركه في اعمال ٢٠٢٠ وللاسف لم يحدث شيء "

واختتم كلامه : وماظنش ان عندي مشاكل أمنيه مثلا او مطلوب للعداله .. يا ناس انا ليا جمهور وكبير الحمد لله وعدد الجوايز ١٧ جايزه من محافظات مصر كلها .. ياريت حد يرد عليا بعد اذن حضراتكم .. وياريت لو في حاجه انا جاهز احلها لان كده ميرديش ربنا وقف الحال ده ... وشكرا.

وائل حذف المنشور لاحقا، ووضع منشور آخر قال فيه: أنا مسؤل علي الي بقوله مش الي انت تفهمه!