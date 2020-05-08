ملكات جمال عرب اصبحن ممثلات

دخلت بعض ملكات جمال العالم العربي اللاتي فزن بألقت جمالية مختلفة عبر السنين مجال الفن وتحديداً التمثيل، فبرعن بأدوارهن البطولية وىخرهن النجمتين سيرين عبد النور ملكة جمال العارضات لعام 2002، ونادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان لعام 2007. كذلك ملكة جمال لبنان لعام 1995 دينا عازار شاركت بعد انتخابها ملكة بمسلسل "رماد وملح" وكانت بالنسبة لها تجربة فريدة في حياتها. نيكول بردويل ملكة جمال لبنان لعام 1992 شاركت في مسلسل "الحب الأعمى" وفي بعض الأفلام. جويل بحلق ملكة جمال لبنان لعام 1997 شاركت في مسلسل "آخر الفرسان" مع المخرج نجدت أنزور وغيرها من الأدوار البطولية المختلفة. Advertisements نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان لعام 2007 كان لها النصيب الأكبر من الأدورا البطولية التمثيلية وأهمها مسلسل سمرا ومسلسل تشيللو والآن في رمضان مسلسل خمسة ونص. كريستينا صوايا ملكة جمال لبنان لعام 2001 خاضت عدة تجارب تمثيلية مثل مسلسلي "أشرقت الشمس" و "غزل البنات". اقرئي ايضا: ملكات جمال عرب... أزواجهن نجوم تعرفي إلى آخر 7 ملكات جمال في لبنان هكذا تحولت النجمات الى ملكات جمال في العام 2016

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