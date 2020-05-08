النجمة ليدي غاغا: “كروماتيكا” في هذا التوقيت

May 08, 2020
قررت النجمة العالمية ليدي غاغا طرح ألبومها الجديد Chromatica في 29 أيار/مايو الحالي وذلك بعدما كان من المقرر إصداره في العاشر من نيسان/ابريل الفائت إلا انها أجلت طرحه بسبب فيروس كورونا المنتشر في كل أرجاء العالم.
الألبوم يضم 12 أغنية تعاونات فيها مع النجم البريطاني إلتون جون، والنجمة الأميركية آريانا غراندي، أيضاً يضم الألبوم أغنيةStupid Love التي سبق وأطلقتها في مارس الفائت واحتلت المرتبة الخامسة على قائمة “بيلبورد” لأكثر الأغاني استماعاً وتحميلاً.
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