May 08, 2020
بعد عدة جلسات في القضية التي اخذت حيزاً كبيراً في التغطية الأعلامية حول حساب “حمزة مون بيبي”، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش إسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام وذلك لعدم كفاية الأدلة. كما أمر بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس وذلك بحسب “اي تي بالعربي”.
وأمر القاضي بمتابعة دنيا بطمة في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها.
وفي زيارة سريعة على حساب دنيا بطمة على انستغرام نرى انها لم تعلق على الموضوع حتى كتابة هذه السطور.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش قد أمر منذ أسابيع بإحالة ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة الى سجن الأوداية على خلفية تورطها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يبتز المشاهير والفنانين وذلك لاستكمال التحقيقات.
نذكر ان دنيا بطمة تنشر يومياً صور لشقيقتها ابتسام بطمة عبر حسابها على انستغرام مرفقة بكلمات الدعم والحب في ظل تواجدها في السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات صادمة عن دنيا بطمة وشقيقتها في قضية حمزة مون بيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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