أحلام الجريتلي ترد على انتقادات الجمهور: إحنا بننتحر علشان تنبسطوا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي، عن الكواليس التي جمعتها بالثنائي بشرى وأحمد كرارة، أثناء تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

وقالت الجريتلي في لقاء خاص مع "فوشيا": "بشرى زي بنتي، دي مش أول مرة أمثل معاها، اشتغلت معاها من أول ما ابتدت، أما أحمد كرارة فمشتغلتش معاه قبل كده خالص، بس اشتغلت مع أخوه أمير، وهما الاتنين شخصيتين مختلفتين تمامًا".

وأضافت: "بس أحمد ممثل هايل، وبصراحة الجيل الجديد ده كله ممتاز ومجتهد وبيشتغل على نفسه، وإحنا عندنا ثروة هائلة".

وعن كيفية التصوير وسط الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، قالت: "أنا إيديا اتهرت من السبيرتو (الكحول) اللي بستخدمه كل شوية، ومفيش طبعًا سلام بالإيد ولا أحضان، في تباعد تام ما بينا، بيرشوا المكان بشكل مستمر وعاملين احتياطاتهم الصحية جدًا معانا، وغصب عنا وإحنا بنمثل كل واحد بيحاول يبعت، بس علشان الناس تبقى سعيدة ومبسوطة من شغلنا، مش عاوز أقول بننتحر يعني، لكن علشان خاطر الناس إحنا بنحاول نسعدهم".

Advertisements

وأردفت: "في حملة غير طبيعية وغير مبررة على الفنانين الأيام دي، كل سنة بيقولوا قاطعوا المسلسلات، بس السنة دي الحملة زايدة أوي، يعني الفن ده الي بيسليكم في البيت وبيهون عليكم القاعدة، لو تعرفوا المعاناة اللي إحنا بنعانيها والصعوبات الي بنشوفها من أول ما ننزل من بيتنا وبنقول يا رب أستر".

وواصلت: "أنا لو أصبت بكورونا مش مشكلة هتحجز، بس أهلي الي في البيت الي عايشين معايا؟!، أنا ببقى خايفة ومرعوبة، يارب يزيح هذا الوباء، الفيروس ده امتحان قوي أوي لينا، ياريت نبقى حلوين مع بعض والكل يلتزم، أنا شخصيًا لما بخلص تصوير بروح عالبيت ومش بنزل تاني نهائي".

وعن المطبخ وتعاملها في المنزل، قالت: "أنا بعشق المطبخ وأنا وجوزي مبنعرفش ناكل إلا من إيدي، وفي رمضان لينا تقاليد ثابتة، زي البلح والعصاير والكنافة، أنا تقليدية جدًا".

واختتمت: "بس أنا أنصح بأكل الفاكهة، ونخف شوية من الأكل، خصوصًا إننا قاعدين في البيت والناس موراهاش حاجة غير الأكل بس، خفوا شوية".