شكرا لقرائتكم صدمة في الوسط الفني بمصر.. وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فجع الوسط الفني في مصر، الثلاثاء، بالوفاة المفاجئة للفنانة الشابة ماهي نور، بسبب هبوط حاد في ضغط الدم.
وذكر زوج الفنانة الراحلة أنها توفيت في منزلها فجر اليوم، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية لم تعرف أسبابه، وقبل نقلها إلى المستشفى، وفق ما نشرته صحف مصرية.
وجاء رحيل ماهي نور في وقت لا تزال تقوم فيه بتصوير مشاهد مسلسل 30 ليلة وليلة".
ووسط صدمة من زملائها في الوسط الفني نعى عدد من الفنانين ماهي، لرحيلها المبكر في عمر الشباب.
وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، على حسابها في فيسبوك: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في استجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".
جدير بالذكر أن ماهي شاركت في العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو الدراما، منها "اللص والكتاب" مع سامح حسين و"30 ليلة وليلة" وغيرهما.
ويعد مسلسل "30 ليلة وليلة" آخر أعمال الفنانة الراحلة ماهي نور، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.
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