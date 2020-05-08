شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسلسلات فى مواقع التصوير حتى الأيام الأخيرة من رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال المسلسلات التى تعرض حالياً التصوير ويتواجدون فى مواقع التصوير حتى نهاية الشهر الكريم، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر حالياً بسبب انتشار وباء كورونا لكن صناع الدراما استطاعوا الصمود واستكملوا تصوير أعمالهم الجديدة، ومع عرض الأعمال نجد 4 مسلسلات فقط في البلاتوه حتى نهاية الشهر الكريم.

وأول المسلسلات التى تتواجد فى مواقع التصوير مسلسل "الاختيار"، الذى يعرض على قناة ON، للنجم أمير كرارة ويصور المشاهد الأخيرة فى العديد من المناطق الخارجية منها منطقة الحزام الأخضر، طوال أيام شهر رمضان، وينتهى صناع المسلسل من التصوير فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب أمير كرارة الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكذلك النجمة نيللى كريم التى تصور مشاهدها فى مسلسل "بـ100 وش"، بالديكورات الخاصة بالعمل، وتوشك نيللى وآسر ياسين على الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.





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مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كل من، النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .

أيضاً مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف حيث يواصل تصوير مشاهده الأخيرة من العمل فى منطقة أبو رواش بالصليبية تزامناً مع عرض المسلسل، وينتهى من التصوير حتى نهاية الشهر الكريم، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.

وتتواجد حالياً النجمة يسرا فى بلاتوه مسلسلها "خيانة عهد" بإحدى الفلل فى المعادى لتصوير مشاهدها الأخيرة من المسلسل، ويتبقى لها أيام قليلة وتنتهى من التصوير بشكل نهائى، ويواصل مخرج العمل سامح عبد العزيز مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها أولا بأول للجهة المنتجة تزامناً مع عرض المسلسل على شاشة الحياة وCBC طوال أيام شهر رمضان.

مسلسل "خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادى مهنا، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.