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أحمد إمام فلاح مع "القمر آخر الدنيا" بدراما رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الممثل الشاب أحمد امام، في المارثون الرمضانى من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، ويظهر "إمام" فى لوك ودور مختلف عليه تماما من الأدوار التى سبق وجسدها، حيث يجسد إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية "جابر" وهو ولد فلاح يتيم ويتبناه أحد الأشخاص ويعيش معه ولكن هذا الرجل يموت بعد ذلك وتتوالى الأحداث.

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من جانبه قال إمام لـ"الخليج 365"، إن الدور الذى يقدمه ضمن أحداث المسلسل دور جديد عليه وخفيف قلبه، ويتمنى أن ينال إعجاب مشاهدى المسلسل، خاصة وأنه يتطرق من خلال لدور لم يقدمه من قبل على الإطلاق.

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يذكر أن الفنان الشاب أحمد إمام شارك مؤخرا فى بطولة حلقات مسلسل "الأخ الكبير"، من بطولة محمد رجب، وجسد خلاله شخصية "ملقاط المر" التي جسدها ضمن أحداث العمل وهو الدور الذى قدمه خلال الشر بشكل مختلف عن المعتاد تقديمه.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض حالياً على شاشة الـ cbc، والعمل من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

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يذكر أن الممثل أحمد إمام شارك فى في العديد من الأعمال الدرامية خاصة في شهر رمضان منها، "طاقة نور" لهانى سلامة، و"أرض جو"، ومسلسل "كلبش" من بطولة أمير كرارة وهشام سليم ويسرا اللوزى وعدد كبير من الفنانين

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