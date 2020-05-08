شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى: دورى فى الاختيار تعويض من الله وسعيد بردود الأفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب أحمد مصطفى فى مسلسل الاختيار، الذى يعرض ضمن السباق الرمضانى، من بطولة النجم أمير كرارة، وقد لاقت مشاهده نجاحا جماهيريا بعد استشهاده فى الحلقة 13، حيث يجسد أحمد دور البطل الشهيد "أيمن شويقة".

وقال أحمد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بمشاركته فى مسلسل الاختيار، كما أنه سعيد بردود أفعال الجماهير تجاه مشاهده التى لم يتوقعها، ويعتبر أحمد مسلسل الاختيار تعويض من الله له بعد مشاركته فى فيلم الممر، حيث تم حذف معظم مشاهده من الفيلم بعدما انتهى منها وذلك بسبب طول وقت الفيلم ما جعل المخرج يضطر لحذف بعض المشاهد.

Advertisements

وأكد مصطفى أن التدريبات التى تلقاها أثناء فيلم الممر ساعدته كثيرا فى تجسيد دوره بمسلسل الاختيار، وعن الشخصية التى يجسدها قال أحمد شخصية ياسر هو عسكرى بالجيش، اعتقد رؤساءه فى البداية أن له ميول داعشية بسبب كثرة جلوسه فى مسجد الكتيبة، وانفراده بنفسه، ما جعل "المنسى" أمير كراره يذهب إليه ليعرف السر وراء ذلك ليجد أن سبب انعزاله هو فقده لصديقه الوحيد ما جعله لا يستطيع التعلق بأى شخص آخر، فيحاول المنسى مساعدته ويجعله صديقا له كما يطلب منه التقرب من باقى زملائه فى الكتيبة، إلى أن يستشهد ويضحى بنفسه من أجل زملائه.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى‪.‬