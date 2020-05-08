شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات.. نانسى عجرم تستعيد ذكريات تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على تطبيق مشاركة الفيديوهات والصور "انستجرام"، لقطات فيديو تذكارية حينما تم تعيينها سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة في أكتوبر 2009، أي منذ أكثر من 10 أعوام.

وعلقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو، قائلة :"أكتوبر 2009 – تعيين الفنانة نانسي عجرم سفيرة للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وفي عام 2009، أصدر المكتب الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرار بتعيين النجمة اللبنانية نانسي عجرم كسفيرة إقليمية للنوايا الحسنة، حيث قالت السيدة سيجريد كاج، مديرة مكتب اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ذلك الوقت: "يسرنا أن نرحب بنانسي عجرم في اليونيسف".

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وبدأت الفنانة نانسي عجرم مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث كان أول أداء لها أمام الجمهور كمغنية كان في سن الثامنة في عرض تلفزيوني تحت رعاية اليونيسف.

وواجهت نانسي عجرم العديد من الشائعات خلال مسيرتها الفنية كان أحداثها مزاعم حملها للمرة الرابعة، لكنها نفت هذه الشائعات، مؤكدة أنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدى 3 بنات أنعم الله على بهن وكفانى ربى وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، وذلك فى تصريحات صحفية لها.