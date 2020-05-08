شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات مديحة كامل وأسباب اعتزالها وتفاصيل ليلة وفاتها فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" الأسباب الحقيقية لاعتزال أميرة السينما مديحة كامل وارتدائها الحجاب وملابسات وفاتها وتفاصيل الليلة الأخيرة فى حياتها، حيث صعدت روحها إلى بارئها فى شهر رمضان

وأكدت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه خلال الحلقة الجديدة من برنامجها " حكايات زينب" أن هناك الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عن حياة أميرة السينما وأسباب اعتزالها وحجابها وحقيقة مرضها وملابسات وفاتها ، لذلك حرصت على أن تنتقل إلى المنزل الذى عاشت وماتت فيه مديحة كامل وأن تحصل على المعلومات الحقيقية من ميرهان الريس ابنة أميرة السينما الوحيدة التى كشفت تفاصيل علاقة والدتها بالشيخ الشعراوى وشادية وهالة فؤاد.

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كما كشفت ميرهان الريس عن الحدث الذى زلزل والدتها وجعلها تقرر ارتداء الحجاب فورا وحقيقة مرض والدتها وتفاصيل ليلة وفاتها.

كما تعرض حلقة حكايات زينب بعض مقتنيات أميرة السينما ومنها هدية أهداها لها الشيخ الشعراوى فى فرح ابنتها، إضافة إلى صور نادرة من زفاف ابنتها مع الفنانة الراحلة شادية.