شكرا لقرائتكم خبر عن ىسامح عبد العزيز :بكيت وأنا فى مونتاج مشاهد جنازة ابن يسرا فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المخرج سامح عبد العزيز على مشاهد الجنازة والمقابر والمشرحة في الحلقة الـ14 من مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا والتى عرضت أمس الخميس، ونالت نجاح جماهيرى عريض.

وقال سامح عبد العزيز، إن مشهد المقابر تم تصويره في يوم كامل ولكن تحضيره استغرق 4 أيام، خاصة مشهد المشرحة ليسرا مؤكداً أنها أبدعت فيه بشكل ممتاز ولا يوصف، معلقا :"من كتر ما يسرا دخلت في المود، أنا خفت عليها لأنها وصلة لدرجة التوحد مع الشخصية، فالمشهد كان مخيف جداً".

وتابع المخرج سامح عبد العزيز قائلا :" جميع الممثلين كانوا في حالة حداد لدرجة إن تلك الحالة وصلت للمساعدين والعمال خلف الكاميرا، وهذه كانت حالة اللوكيشن قبل انطلاق التصوير وكلمة أكشن.

وأكد سامح عبد العزيز أن الجميع كان يعمل بصدق وإتقان وإحساس ولا نقصد مطلقاً أن نكون تريند والحمد لله إن الإحساس وصل للجمهور فالتريند هو أخر همنا، مشيراً إلى أنه وهو في غرفة المونتاج بكى كثيراً في هذه الحلقة فالتصوير كان في حالة تماس فنى ولا نتكلم غير بالعين فقط لذلك خرج بهذا الصدق.

وعن قصيدة محمود التهامي "قلبي خواء .. عقلي خواء"، في الحلقة، قال سامح عبد العزيز، إن محمود التهامي صديق مقرب له، ووصفه بالرجل العلامة وحينما كان يصور المشهد حدثه هاتفياً وقال له: "انا محتاجك يا صديقي"، فلبى الندى فوراً وكان جاهز فنياً وحينما شاهدنا المشهد سوياً حضر لى القصيدة والرجل مشكوراً أهداها للحلقة وظهرت بهذا الشكل".

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يشار إلى أن الحلقة الـ14 من المسلسل تصدرت قائمة الأكثر بحثا فى موقع "جوجل"، والتى شهدت تحولا كبيرا فى الأحداث بعد مقتل نجلها، إضافة إلى قوة المشاهد التى أداها نجوم العمل، ما زاد تفاعل الجمهور معه، واحتفت يسرا بهذا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث كتبت "خيانة عهد متصدر تريند تويتر".

وشهدت الحلقة الـ14 من مسلسل "خيانة عهد" أحداثًا مؤثرة، حيث أخبرت الشرطة بيومى فؤاد جار يسرا بمقتل "هشام"، خالد أنور نجل يسرا، وبدوره أخبر يسرا بما حدث وأن الشرطة تطلبها للتعرف على الجثة فى المشرحة.

وتألقت النجمة الكبيرة يسرا فى مشهد التعرف على جثة ابنها خالد أنور فى المشرحة، ورغم تعرفها عليه ترفض يسرا التسليم بوفاة نجلها وتقول إن الجثة ليس لابنها رفضا للواقع المر الذى تمر به، إلا أنها فى النهاية تقبلت الأمر الواقع.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.