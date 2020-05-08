شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة عهد.. هل تستجيب يسرا لرواد تويتر وتبدأ الانتقام من حلا شيحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" على التريند مؤخراً وتصدرت على تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شهدت الحلقة العديد من الأحداث أبرزها وفاة ابن يسرا "عهد" بالأمس على يد خالته "فرح" حلا شيحة.

يسرا تويتر حيث حظي المشهد التي قدمته النجمة يسرا بردود أفعال واسعة على السوشيال ميديا مثلما ظهر في خاصية الـ ستوري الخاص بها، والتي نشرت عليه طوال الساعات الماضية عدد من التعليقات التي تفاعلت مع هذا المشهد وأثنت على رد فعلها تجاه صدمة موت ابنها خلال مشهد سيظل في الذاكرة طويلاً. وعلي جانب آخر نجحت الفنانة حلا شيحة في نيل إعجاب قطاع كبير من المشاهدين ممن أثنوا على طريقة تأديتها لشخصية فرح التي قتلت ابن اختها بدم بارد وأعصاب هادئة في مشهد لاقت عليه استحسان من قبل المتابعين ممن طالبوا يسرا بضرورة الانتقام منها خلال أحداث العمل. Advertisements وبالتالي بات تساؤل المشاهدين كيف ستنتقم يسرا من موت ابنها الوحيد التي عاشت عمرها كله من أجل تربيته، وعما إذا كان هذا الانتقام سيبدأ من حلقة اليوم أم أنها ستظل في حيرة وغفلة لفترة أطول قبل اكتشاف خيانة "عهد" اسم الشخصية التي تلعبها خلال أحداث العمل.

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