"يا الله".. دعاء ديني لديانا كرزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : طرحت الفنانة ديانا كرزون، اليوم الجمعة، دعاء ديني جديد يحمل اسم "يا الله". ونشرت ديانا، فيديو الدعاء عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "يا الله.. أداء ديانا كرزون، ألحان وتوزيع ماهر الحلو، تنفيذ محمد راسم". وكانت ديانا كرزون، قد احتفلت بخطبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في منزلها بالعاصمة الأردنية عمان، ولم تحدد حتى الآن موعد حفل الزفاف.

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