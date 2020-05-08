شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "الوقت يمر بسرعة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: احتفل الفنان شريف رمزي، بعيد ميلاد ابنته "ليلى"، أمس الثلاثاء، وشارك جمهوره ومتابعيه صور له برفقتها عبر "إنستجرام". وعلق "رمزي"، على الصور قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لملاكي الجميلة ليلى، أصبحت 3 سنوات لا أستطيع أن أتخيل كيف يمر الوقت بسرعة كبيرة". ويشارك شريف رمزي، في مسلسل "واكلينها والعة"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة النهار، بطولة مي سليم، رانيا يوسف، هشام عباس، محمد ثروت، أيتن عامر، حسن الرداد، شادي ألفونس، شريف سلامة، ميساء المغربي، سامح حسين، أحمد رزق، أحمد فتحي، مصطفي قمر، خالد سليم.

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