تزوج "المطربة الطائرة" وغيّر المخرجون شخصيته .. من هو زين العشماوي الشرير الأشقر؟ (مُحدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عُرف بأداء أدوار الشر في السينما المصرية، رغم أن بداياته كانت بعيدة تمامًا عن هذا اللون، ومن بينها مشاركته بمشهد واحد في فيلم "الخطايا" أمام الفنان عبدالحليم حافظ، وجسد خلاله شخصية ضابط شرطة حديث التخرج يتعاطف مع "أحمد" الشاب الذي يأتيه في حالة سُكر ولا يملك مالًا يدفعه ثمنًا لما شرب، فيصحبه الجرسون لقسم البوليس، لنجد ضابطًا ملامح وجهه بريئة يتعامل معه بلطف وينصحه بأن يلتفت لدراسته ولحياته العملية، مهما كانت ظروفه قاسية ويتقاسم معه ما في جيبه من مال، لكن سرعان ما غيّر المخرجون جلده ليمنحوه أدوار الشر في معظم الأفلام التي شارك فيها، بين "اللص" و"الجاسوس" و"لاعب القمار"، ويأخذ شهرته من ارتباط اسمه بشخصية "عليش" اللص الخائن لصديقه "سعيد مهران" والتي أداها في "اللص والكلاب"، هو الفنان الراحل زين العشماوي.

- ولد زين في مثل هذا اليوم 8 مايو من عام 1934 في حي السيدة زينب.

- أصول عائلته تعود لمحافظة دمياط.

- تعلم فن الإلقاء والتمثيل على يد الفنان الكبير عدلي كاسب.

- التحق بكلية التجارة وتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- عمل في فرقة إسماعيل ياسين المسرحية ثم فرقة يوسف وهبي، وفرقة ساعة لقلبك.

- وفي حوار أجرته مجلة الإذاعة والتليفزيون مع ابن شقيقته أحمد الفايد، أشار إلى أن خاله سافر إلى ليبيا لفترة، عمل خلالها بأكاديمية الفنون هناك، وسافر بعد ذلك إلى انجلترا ولبنان.

- عاد إلى مصر في 1974، وكان أول عمل له بعد العودة مسرحية "تمر حنة" أمام المطربة الجزائرية وردة.

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- أخرج زين أكثر من مسرحية من بينها مسرحية "ثمن الحرية"، ومسرحية "المغفلين الثلاثة".

- من أشهر أفلامه "اللص والكلاب"، "الراهبة"، "صاحب الجلالة"، "أدهم الشرقاوي"، "جريمة في الحي الهادي" والذي جسد فيه دور "جاسوس".

- من أشهر مسلسلاته "أوراق الورد"، "أولادي" و"أنا وانت وبابا في المشمش".

- تزوج من المطربة حورية حسن التي لُقبت بـ"المطربة الطائرة" لكثرة سفرها لإحياء حفلات غنائية في الدول العربية، وهي صاحبة أغنية "يا أبو الطاقية الشبيكة" و"من حبي فيك يا جاري".

- له ابنة واحدة اسمها حنان، تعيش في لندن بعدما هاجرت مع زوجها.

- عشق لعب التنس، ومارس كرة السلة، وكان مشجعًا لنادي الزمالك.

- لزين عدد كبير من الأشقاء والشقيقات، منهم من عمل بمجالات مختلفة بالوسط الفني: هناء العشماوي التي احترفت العزف على آلة الكلارينيت، ورضا العشماوي الذي درس بالمعهد العالي للباليه.

- أصيب بالكبد في أيامه الأخيرة، وبتضخم في القلب، وفي 1991 رحل إثر أزمة قلبية حادة.