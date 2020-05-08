تمارا فالكو شقيقة إنريكي إغليسياس ترث لقباً جديداً أرستقراطياً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - ورثت مصممة الأزياء الإسبانية تمارا فالكو "38 عاماً" ، ،شقيقة المغني الإسباني العالمي الوسيم إنريكي إغليسياس من والدته،لقباً أرستقراطياً جديداً عن والدها رجل الأعمال الراحل كارلوس فالكو ،الذي توفيّ في مارس- آذار الماضي بفيروس كورونا عن عمر ناهز 83 عاماً،بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام ومجلة "هولا" العالمية.



حيث حصلت مصممة الأزياء والإبنة الحسناء تمارا فالكو "38 عاماً"،شقيقة المغني العالمي إنريكي إغليسياس من والدته إيزابيل بريسلر ،الزوجة السابقة للمغني الإسباني خوليو إغليسياس ،على لقب "مركيزة غرينون" الأرستقراطي ،الذي ورثته عن والدها رجل الأعمال المعروف كارلوس فالكو الذي كان فخوراً به،وحصلت عائلته على اللقب الأرستقراطي من قبل الملكة إيزابيلا الثانية منذ عام 1862 إلى ماريا كريستينا فرنانديز دي قرطبة،وتوارث أفراد عائلة فالكو هذا اللقب لليوم حتى وصل لكارلوس فالكو، الذي أفجع محبيه بوفاته المفاجئة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا التاجي ب20 مارس- آذار الماضي عن عمر ناهز 83 عاماً.



وحازت تمارا فالكو رسمياً على لقب "مركيزة غرينون الخامس" كإرث شرعي لها من والدها الذي طلب نقل لقبه الأرستقراطي إليها بوصية رسمية وقانونية.



وفور عودة المصرفي مانويل فالكو المولود في كاليفورنيا ،شقيق تمارا الأكبر من والدها كارلوس فالكو من لندن إلى إسبانيا بعد قراءته وصية والده،حصل هو الآخر على لقب أرستقراطي عائلي آخر ،هو لقب "مركيز كاستيل مونكايو" ،وهو لقب عظيم وعريق في إسبانيا،حصلت عليه عائلة والده عام 1682 من قبل تشارلز الثاني الذي منحه آنذاك إلى بالتاسار دي فوينمايور.



وقبل وفاته بفترة بسيطة،اجتمع كارلوس فالكو مع أبنائه الخمسة في مدريد ليساندوه في أزمته الصحية ،واستشارهم في قراراته ووصيته قبل اعتماده النهائي لها،واتفقوا جميعاً بالتراضي على ما يريده والدهم لهم بعد رحيله.



وعبرت تمارا فالكو عن سعادتها بهذا اللقب قائلة " كان منحي اللقب مفاجأة ولم أتوقع هذا القرار،لكني سعيدة جداً به..شكراً يا أبي لتركك أجمل إرث يمكن أن تمنحه لابنتك .. أحبك".



وقبل ذلك كانت تمارا فالكو ،الإبنة الوسطى لوالدها بين أشقائها الأربعة، قد كرمت والدها الراحل كارلوس فالكو عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام": ووصفته بأنه: " أب مثالي وجيد وكريم جداً مع أبنائه وأصدقائه".



كما وصفته بأنه رجل وطني عظيم محب لبلاده قائلة: " كان أبانا شخصاً استثنائياً وعظيماً ،أحب بلاده،وعمل بمثابرة واجتهاد بدون كلل كمزارع ومنتج أفضل أنواع النبيذ ،واستورد أفضل الأجهزة والتقنيات لتحديث الصناعة الوطنية ،وكان رائعاً وكريماً مع أبنائه وأصدقائه ،وسيظل دائماً حياً في ذاكرتنا نحن أبنائه الخمسة: مانولو،ساندرا،تمارا،دورتا،ألدارا.

وتمارا مقربة جداً من شقيقها المغني إنريكي إغليسياس،وهي أول من هنأته وزارته عند ولادة أطفاله،ودائماً تقف إلى جواره،والداعمة الفنية والمشجعة الأولى له في كل حفلاته الفنية حول العالم.



وتمارا وإنريكي شقيقان من والدتهما إيزابيل بريسلر التي كانت أصغر وأجمل عارضة أزياء في السبعينيات،فسحرت المغني الإسباني الوسيم خوليو إغليسياس من النظرة الأولى ،فأحبها وتزوجها عام 1971،وأنجبت له :4 أبناء هم: إنريكي وشابيلي وخوليو جونيور وآنا بوير،ثم بعد طلاقها منه تزوجت كارلوس فالكو وأنجبت منه تمارا فالكو .

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