شاهد : برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة 15 الخامسة عشر ضيف الحلقة طارق حامد

في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب، «رامز مجنون رسمي» يظهر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة «الليلة» من البرنامج الذي تعرضه «MBCمصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقاتغير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
الحلقة 15 الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعرض في تمام الساعة
أصدرت نقابة الإعلاميين في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء الماضي 29 أبريل 2020، قرارا بمنع الفنان رامز جلال من الخروج عبر وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب برنامجه الرمضاني رامز مجنون رسمي.
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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